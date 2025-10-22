Alperen Şengün'ün Etkileyici Performansı, Rockets'a Yetersiz Geldi

Haberler

NBA'de normal sezon heyecanı oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Oklahoma City Thunder'a 2 uzatma sonunda 125-124'lük skorla mağlup oldu. Houston'dan Alperen 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla takımını sırtlarken, Kevin Durant 23 sayı, 9 ribaund ve Amen Thompson da 18 sayıyla eşlik etti. Sezona galibiyetle başlayan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, Chet Holmgren de 28 sayıyla mücadele etti.

Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'a konuk olduğu maçtan 119-109'luk skor galip ayrıldı. Golden State'de Jimmy Butler 31 sayı, Stephen Curry 23 ve Jonathan Kuminga ile Buddy Hield da 17'şer sayıyla oynadı. Sezona mağlubiyetle başlayan Lakers'ta ise Luka Doncic 40 sayı, 13 ribaund ile double double yaparken Austin Reaves de 26 sayı, 9 asistle katkı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
