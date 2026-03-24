NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Bulls'a yenildi

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün triple-double performansına rağmen Chicago Bulls'a 132-124 yenilerek sezonun 28. mağlubiyetini aldı.

United Center'da Bulls'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 4. kez "triple-double"lık performans sergiledi.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 40, Amen Thompson 23 sayı üretti.

Collin Sexton'ın 25 ve Matas Buzelis'in 23 sayıyla oynadığı ev sahibi takımda 7 oyuncu, çift haneli sayıya ulaştı. İki maç sonra kazanan Bulls, bu sezon 29. galibiyetini elde etti.

Thunder'dan üst üste 12. galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 123-103'lük skorla geçti.

Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı mağlup eden Thunder, art arda 12 olmak üzere 57. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ve Jaylin Williams 18'er sayı kaydetti.

Bu sezon 33. yenilgisini yaşayan ev sahibi takımda VJ Edgecombe 35 ve Trendon Watford 15 sayı attı. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 26 dakika görev yaptığı mücadeleyi 3 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma, 2 blokla tamamladı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Haberler.com
500

Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Çifte zam geldi! Bir psikolojik sınır daha aşıldı
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi

Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanacağını duyunca böyle tepki verdi
İşte parmağı kopan Noa Lang'ın son hali

Parmağı kopmuştu! İşte son hali
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti

Çifte zam geldi! Bir psikolojik sınır daha aşıldı
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası

Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de tarihi karar
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi

Dünyanın beklediği çağrıyı yaptı