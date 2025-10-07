Haberler

Alperen Şengün, Rockets'ın Hazırlık Maçında Parladı

NBA hazırlık maçında Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 122-113 yenerek galip geldi. Milli oyuncu Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve 2 blokluk performansıyla maçın en skorer ismi oldu.

Rockets'ta JD Davison 17, Amen Thompson 11 ve Tari Eason 10 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker'ın 13, Jalen Johnson ve Onyeka Okongwu'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de 2025-2026 sezonu, 22 Ekim'de Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
