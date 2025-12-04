Alperen Şengün tarihe geçti! Genç yıldız efsanelerin yanına adını yazdırdı

Houston Rockets'ın sahasında Sacramento Kings'i 121–95 mağlup ettiği karşılaşmanın yıldızı milli yıldızımız Alperen Şengün oldu.

28 SAYI, 10 RİBAUNT, 3 ASİST

Karşılaşmayı 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asist ile tamamlayan milli basketbolcu, "double-double" yaparak Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

5000. SAYISINI ATTI TARİHE GEÇTİ

Kings karşısında attığı basketlerle NBA kariyerinin 5000. sayısına ulaşan Alperen Şengün, büyük bir kilometre taşını da geçti. Genç pivot, NBA tarihinde 5000 sayı – 2500 ribaunt – 1000 asist istatistik barajını en genç yaşta geçen üçüncü oyuncu oldu.

GİANNİS VE LEBRON'UN YANINDA

Alperen'den önce bu seviyeye ulaşabilen tek iki oyuncu LeBron James ve Giannis Antetokounmpo olmuştu. 23 yaşındaki dev yetenek, böylece NBA'in modern dönemdeki iki süper yıldızıyla aynı tarihi başarıya imza attı.

ROCKETS'TEN TEBRİK

Houston cephesi, maç sonunda genç yıldızın performansını övgüyle karşıladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan takım, " Alpi, Çarşamba gecesi Kings'e karşı kariyerinin 5.000. sayısını attı" diyerek genç yıldızın "Çalışma ahlakını ve kazanma azmini" övdü.