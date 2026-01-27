NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı attığı maçta Grizzlies'i mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 33 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 108-99 yendi.
Toyota Center'da Grizzlies'i ağırlayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets, Alperen Şengün'ün 33 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve Kevin Durant'in 33 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 1 blokluk katkısıyla sezonun 28. galibiyetine ulaştı.
Art arda 3, bu sezon 26. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr ve Santi Aldama 17'şer sayı kaydetti.
Doncic'ten 46 sayı
Los Angeles Lakers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 129-118'lik skorla geçti.
Batı Konferansı 5'incisi Lakers'ta Luka Doncic 46 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, LeBron James 24 ve Rui Hachimura 23 sayıyla sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bulls'ta Coby White'ın 23 ve Ayo Dosunmu'nun 20 sayısı, bu sezonki 23. yenilgiyi önleyemedi.
Milli basketbolcu Adem Bona ise Philadelphia 76ers'ın Charlotte Hornets'a 130-93 yenildiği müsabakayı 2 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı.