Alperen Şengün 2'nci kez NBA All-Star'da

Alperen Şengün 2'nci kez NBA All-Star'da
Güncelleme:
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın oyuncusu olarak üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosuna girmeyi başardı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bu başarıyı kutladı.

MİLLİ basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All- Star'a seçildi.

A Erkek Milli Takımımızın ve Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All- Star 2026'da sahne almaya hak kazandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Alperen Şengün'ü, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı sanal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla kutladı.

