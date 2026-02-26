Haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçı kazandı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün triple-double performansıyla Sacramento Kings'i 128-97 mağlup etti. Şengün, 26 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 128-97 yendi.

Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ın Toyota Center'da Kings'i ağırladığı mücadelede 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynadı.

Ev sahibi takımda Reed Sheppard 28 ve Kevin Durant 21 sayıyla sezonun 36. galibiyetine katkı sağladı.

Sezonun 47. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Russell Westbrook 22, DeMar DeRozan ve Nique Clifford 15'er sayı attı.

DeRozan, kariyerinde 26 bin 406 sayıya ulaştı ve NBA'de normal sezonların en skorer oyuncuları listesinde John Havlicek (26 bin 395) ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak ilk 20'ye girdi.

Pistons, evinde Thunder'ı yendi

Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 124-116 mağlup etti.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı, 13 asist ve Jalen Duren 29 sayı, 15 ribaunt üretti.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Thunder'da ise Jaylin Williams'ın 30 sayı, 11 ribaunt ve Cason Wallace'ın 23 sayısı, sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
