Alperen Şengün EuroBasket Tarihine Geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında karşı karşıya geldiği Polonya'yı 91-77'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı. Alperen, bu performansıyla birlikte EuroBasket tarihine geçti. 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu ve organizasyon tarihinde triple-double yapan 5. isim oldu.

EuroBasket tarihinde daha önce Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic, triple-double yapmıştı. - İSTANBUL

