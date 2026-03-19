NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Lakers'a yenildi

Güncelleme:
NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 27 sayı ve 10 asistle 'double-double' yaptığı maçta Los Angeles Lakers'a 124-116 mağlup oldu. Lakers'ta Luka Doncic'in 40 sayısı öne çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta sahasında Los Angeles Lakers'a 124-116 yenildi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün 27 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Bu sezon 27. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı ve 11 ribauntla " double-double" yaptı, Jabari Smith ve Kevin Durant 18'er sayı kaydetti.

Lakers'ta Luka Doncic, 40 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak maçın da en skorer ismi oldu.

LeBron James 30, Deandre Ayton 16 ve Austin Reaves ise 14 sayıyla sezonun 44. galibiyetine katkı sundu.

Ömer Faruk Yurtseven 4 sayıyla oynadı

TD Garden'da oynanan mücadelede Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 120-99 yendi.

Warriors'ta Ömer Faruk Yurtseven, 4 sayı ve 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Gary Payton ve Pat Spencer 14 sayıyla oynarken, Gui Santos ve Draymond Green 13'er sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jayson Tatum, 24 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Payton Pritchard, 19 sayı attı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri
Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda