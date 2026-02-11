Haberler

Alperen Şengün, 2. kez All-Star'a seçildiği için gururlu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star kadrosuna seçilmesinin anlamını vurgulayarak ailesi ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi. Los Angeles Clippers'a karşı sergilediği performansla dikkat çekti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen ve üst üste ikinci kez All- Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün, ailesini ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi.

NBA'de Los Angeles Clippers ile oynadıkları maç sonrasında konuşan 23 yaşındaki milli oyuncu, üst üste All-Star seçilmesinin kendisi için ne ifade ettiği sorusu üzerine, "Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Alperen, Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Mert Demir'in hayranından gelen mesaja verdiği yanıt güldürdü

Hayranının benzetmesine verdiği yanıt güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'küfür' tepkisi: 'Siyaset jarjonuyla siyaset yapıyor'

Özel'i o sözler üzerinden vurdu: Meyhane jargonuyla siyaset yapılmaz