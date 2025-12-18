Haberler

Alperen Şengün için NBA All-Star oylaması başladı

Alperen Şengün için NBA All-Star oylaması başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, 2026 NBA All-Star Maçı için yeniden oylama sürecine katılıyor. Basketbolseverler, her gün bir oy kullanarak Alperen'e destek verebilecek.

GEÇTİĞİMİZ sezon NBA All- Star'a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye'yi All- Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor.

NBA'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 75'inci NBA All-Star Maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Intuit Dome'da oynanacak. NBA'in yıldızlarını bir araya getirecek organizasyonun oylaması ise 14 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.

Houston Rockets formasıyla NBA'de sergilediği istikrarlı performansla ligin en dikkat çeken uzun oyuncuları arasında yer alan Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon NBA All-Star'a seçilerek Türk basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atmıştı. Alperen, bu sezon da üst üste ikinci kez NBA All-Star olabilmek için oylamada yer alıyor.

HER GÜN 1 OY KULLANILABİLİYOR, 3 KAT (3x) OY GÜNLERİ AVANTAJLI

Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sitesi üzerinden her gün 1 oy kullanarak Alperen Şengün'e destek verebiliyor.

NBA All-Star oylamasında belirli günlerde kullanılan oylar 3 kat (3x) değer kazanıyor.

Alperen Şengün için açıklanan 3x oy günleri ise şöyle:

• 21 Aralık 2025

• 25 Aralık 2025

• 30 Aralık 2025

• 7 Ocak 2026

• 14 Ocak 2026

Bu tarihlerde kullanılan her oy, Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez NBA All-Star seçilmesi yolunda büyük önem taşıyor.

Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün için basketbolseverler, 14 Ocak 2026'ya kadar her gün oy kullanarak desteklerini gösterebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title