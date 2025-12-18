Alperen Şengün için NBA All-Star oylaması başladı

GEÇTİĞİMİZ sezon NBA All- Star'a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye'yi All- Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor.

NBA'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 75'inci NBA All-Star Maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Intuit Dome'da oynanacak. NBA'in yıldızlarını bir araya getirecek organizasyonun oylaması ise 14 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.

Houston Rockets formasıyla NBA'de sergilediği istikrarlı performansla ligin en dikkat çeken uzun oyuncuları arasında yer alan Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon NBA All-Star'a seçilerek Türk basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atmıştı. Alperen, bu sezon da üst üste ikinci kez NBA All-Star olabilmek için oylamada yer alıyor.

HER GÜN 1 OY KULLANILABİLİYOR, 3 KAT (3x) OY GÜNLERİ AVANTAJLI

Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sitesi üzerinden her gün 1 oy kullanarak Alperen Şengün'e destek verebiliyor.

NBA All-Star oylamasında belirli günlerde kullanılan oylar 3 kat (3x) değer kazanıyor.

Alperen Şengün için açıklanan 3x oy günleri ise şöyle:

• 21 Aralık 2025

• 25 Aralık 2025

• 30 Aralık 2025

• 7 Ocak 2026

• 14 Ocak 2026

Bu tarihlerde kullanılan her oy, Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez NBA All-Star seçilmesi yolunda büyük önem taşıyor.

Türk basketbolunun gururu Alperen Şengün için basketbolseverler, 14 Ocak 2026'ya kadar her gün oy kullanarak desteklerini gösterebilecek.