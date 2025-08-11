Alper Kınar: "Fenerbahçe baskılı oynamalı, Feyenoord'un golcüleri tehlikeli"

Alper Kınar: 'Fenerbahçe baskılı oynamalı, Feyenoord'un golcüleri tehlikeli'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alper Kınar:
Haber Videosu

Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında sahasında baskılı bir oyun oynaması gerektiğini söyledi. Mourinho'nun Semedo ve Jhon Duran'ı ilk 11'de başlatabileceğini belirten Kınar, İsmail Yüksek hamlesini doğru buldu. Feyenoord'un golcüleri ve olası savunma zaaflarına dikkat çekerek, elenme halinde camiada büyük yankı olacağını vurguladı.

"FENERBAHÇE SAHASINDA RAKİBİNİ ARKAYA YASLAYAN VE BASKIYI ARTTIRAN BİR OYUN TUTTURMAK ZORUNDA"

Spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe'nin sahasında daha baskılı bir oyun oynaması gerektiğini vurguladı. Takımın ilk dakikalardan itibaren golü arayan ve bulan taraf olması gerektiğini belirten Kınar, "Bu karşılaşmada Mourinho'nun Nelson Semedo ile John Duran'ı ilk 11'de oynatmayı hedeflediğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca İsmail Yüksek'in sahada olmasının doğru bir tercih olacağını ifade etti.

Alper Kınar: 'Fenerbahçe baskılı oynamalı, Feyenoord'un golcüleri tehlikeli'

"FEYENOORD'UN MAÇIN İLK YARISINDA ATACAĞI BİR GOL OYUNU ELE ALMASI DEMEKTİR"

Feyenoord'un tehlikeli gol ayaklarına sahip olduğuna dikkat çeken Kınar, özellikle Koreli ve Japon futbolcuların takımın en önemli isimleri olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin üçlü savunma tercihi durumunda arkada zaafiyet yaşayabileceğini belirten Kınar, "Fenerbahçe turu geçemezse camiada büyük bir kasırga olur" sözleriyle maçın önemine vurgu yaptı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler

Sahte diploma soruşturmasına ilişkin Erdoğan'dan ilk yorum
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması! Önemli bir çağrısı var
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan alevler kenti sardı! Evler, arabalar yanıyor
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerbahçe feyenorda yenilirse taraftar soluğu kulüb binası önünde alıp hesabı kesecek yönetimi kesin kez istifaya mecbur bırakacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.