Alp Özgen: Icardi oyuna girdikten sonra Galatasaray resmen 10 kişi oynadı

"MAURO ICARDI OYUNA GİRDİKTEN SONRA GALATASARAY RESMEN 10 KİŞİ OYNADI"

Haberler.com ekranlarında Spor Spikeri Alp Özgen, Eintracht Frankfurt- Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Özgen, Galatasaray'ın fiziksel yetersizlikleri ve oyundaki kopukluklara dikkat çekerek, "Mauro Icardi oyuna girdikten sonra Galatasaray resmen 10 kişi oynadı" dedi.

"FRANKFURT-GALATASARAY KARŞILAŞMASI BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Maçı büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendiren Alp Özgen, "Parayla saadet olmuyor, sistem, altyapı ve scouting konusunda bazı şeyleri sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı. Frankfurt'un fizik olarak Galatasaray'ı ezdiğini belirten Özgen, "Frankfurt'lu oyuncular 124 kilometre koşmuş, biz 110 kilometrede kalmışız. Bu, rakibin bizden bir kişi fazla oynaması demek" sözleriyle farkı özetledi.

"BİZİM ARTIK FİZİK KALİTEMİZİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılıların sahada üstünlük kurması için fiziksel kapasiteyi yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Özgen, "Bir kişi eksik koşarsan sahada Leroy Sane de olsa, iki tane Salah da olsa bir şey ifade etmiyor" dedi. Barış Alper Yılmaz'ın önemine dikkat çeken spiker, "Onun gibi oyuncuların sayısını artırmamız gerekiyor" diyerek takıma dair yapılması gerekenleri sıraladı.