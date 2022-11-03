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Almanya Milli Takımı'nı sarsan sakatlık! Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda yok

Spor Haberleri

Leipzig'in Shakhtar Donetsk ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Timo Werner, Almanya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Yıldız golcünün yılın geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

2022 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı, Timo Werner'den gelen haberle sarsıldı. Liepzig'in Shakhtar Donetsk karşısında oynadığı maçta sakatlanan yıldız golcü, Katar'a gidemeyecek.

MİLLİ TAKIM FORMASI GİYEMEYECEK

RB Leipzig ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Alman golcü Timo Werner, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek. Yıldız golcünün, Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunmayacağı belirtildi.

YILIN GERİ KALANINDA YOK

Dünya Kupası'nda oynayamayacak Timo Werner'in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Alman golcü, yılın geri kalanında sahalardan uzak kalacak.

Haberler.com - Spor

Almanya Milli Futbol Takımı Timo Werner Spor Haberler

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