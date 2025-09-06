Haberler

Almanya, EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Portekiz'i 85-58 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Almanya, çeyrek finalde İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Almanya : Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann

Portekiz : Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 31-32

3. Periyot: 52-51

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) son 16 turu maçında Portekiz'i 85-58 mağlup eden Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya- Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
