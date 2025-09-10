Haberler

Almanya, EuroBasket 2025 Çeyrek Finalinde Slovenya'yı Geçti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi. Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Almanya : Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5

Slovenya : Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar

1. Periyot: 21-32

Devre: 45-51

3. Periyot: 70-74

Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic ( Slovenya ), 36.15 Thiemann ( Almanya )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
