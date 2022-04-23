Almanya'da şampiyon yine değişmedi! Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti

Almanya'da şampiyon yine değişmedi. Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

BAYERN MUNIH'TEN PEŞ PEŞE 10. ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 34. dakikada Robert Lewandowski ve 83. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 52. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Toplamda 32. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu.

Haberler.com - Spor