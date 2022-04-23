Almanya'da şampiyon yine değişmedi! Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da şampiyon yine değişmedi! Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Almanya'da şampiyon yine değişmedi! Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 32. şampiyonluğuna ulaşan Bavyera ekibi, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu.

Almanya'da şampiyon yine değişmedi. Borussia Dortmund'u 3-1 yenen Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi.

BAYERN MUNIH'TEN PEŞ PEŞE 10. ŞAMPİYONLUK

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Serge Gnabry, 34. dakikada Robert Lewandowski ve 83. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 52. dakikada penaltıdan Emre Can attı. Toplamda 32. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Avrupa'nın en büyük beş liginde art arda 10 lig şampiyonluğu kazanan ilk takım oldu.

Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title