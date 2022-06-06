Almanya'da "Atatürk Kupası'nı" Spandauer FC Veritas kazandı - Haberler

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Almanya'da "Atatürk Kupası'nı" Spandauer FC Veritas kazandı

AA - Erbil Başay - Spor
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Almanya'da 'Atatürk Kupası'nı' Spandauer FC Veritas kazandı

Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan "Atatürk Kupası 2022 Futbol Turnuvasını", Spandauer FC Veritas takımı kazandı.

Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan "Atatürk Kupası 2022 Futbol Turnuvasını", Spandauer FC Veritas takımı kazandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde ve Berlin Türk Spor Merkezi (TSM) tarafından organize edilen futbol turnuvasında Brandenburg ve Spandauer FC Veritas takımları finale kaldı.

Rakibini finalde 1-0 yenen Spandauer FC Veritas "Atatürk Kupası'nı" müzesine götürdü. Brandenburg ekibi ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülüğü ise penaltı atışlarında Berlin Türkiyemspor ekibini 3-1 yenen Türkspor elde etti.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupları Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ve TSM Başkanı Rauf Çakır verdi.

AA / Erbil Başay - Spor

Brandenburg Almanya Futbol Berlin Spor Haberler

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