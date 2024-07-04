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Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı gol sonrasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral, Almanlar tarafından UEFA'ya şikayet edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Alman basınından ortalığı karıştıracak bir iddia daha geldi. Bild Gazetesi, milli futbolcunun 2 maç ceza aldığını öne sürdü. Bu iddia üzerine TFF, yaptığı açıklamayla haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurdu. Merih, olayla ilgili savunmasını yarın yapacak.

Milli Futbolcumuz Merih Demiral'ı Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet eden Almanlardan skandal bir hamle daha geldi.

2 MAÇ CEZA ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜLER

Alman basınından Bild, Merih'in 2 maç ceza aldığı yalanını ortaya attı. Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

TFF HEMEN YALANLADI

Bu iddia üzerine TFF'den jet yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Demiral'ın hareketi büyük ses getirirken, UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Bild Gazetesi Merih Demiral Avusturya Türkiye Bozkurt Bild Futbol Hukuk Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Emre Yiğit:

Almanlar oraniz buranız çok ayrı oynuyor

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7
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By çok bilen:

bizde bir Merih gider bin Merih gelir abe hayran

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Kenan UZUNTAŞ:

sizin 250.000 kişilik ordunuzu HALİD BİN VELİD 30.000 KİŞİ İLE YENDİ. ALAYINIZ GELSE NE YAZAR.

16
5
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JY:

2 MAÇ CEZA ÇOK AZ MERİH FUTBOLDAN TAMAMEN MEN EDİLMELİ TÜRKİYE TURNUVADAN DİSKALİFİYE EDİLMELİ EDİLMELİKİ BİR DAHA KİMSE AYNI ŞEYE CESARET EDEMESİN. 21. YÜZYILDA STADYUMLARDA FAŞİZİMİ ÖZENDİRİCİ HAREKETLER GÖRMEK İSTEMİYORUZ.

0
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SUNSET null:

rahat olun B planımız hazır; uçağını hazırlattı ya, Hollanda maçına gideceğini açıkladı.

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