Alllan Saint-Maximin geri dönüyor

Alllan Saint-Maximin geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, ülkesi Fransa'ya geri dönüyor. Yıldız oyuncu, Lens ile görüşmelere başladı.

Geride bıraktığımız sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve beklentileri karşılayamamasının ardından Suudi ekibine geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oluyor.

FRANSA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint-Maximin, Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başladı. Haberde, yıldız oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te

Emekli olmayı bekleyenlerin yanıt aradığı soru artık e-Devlet'te
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya son veda! Yakınları törende yalnız bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.