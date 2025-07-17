Alllan Saint-Maximin geri dönüyor
Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint-Maximin, ülkesi Fransa'ya geri dönüyor. Yıldız oyuncu, Lens ile görüşmelere başladı.
Geride bıraktığımız sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve beklentileri karşılayamamasının ardından Suudi ekibine geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oluyor.
FRANSA'YA GERİ DÖNÜYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint-Maximin, Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başladı. Haberde, yıldız oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.