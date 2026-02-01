Haberler

Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılarak Meksika ekibi Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin'in macerası Meksikada'da kısa sürdü. Club America, ağustos ayında kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırdı. Fransız futbolcu, ayrılığının ardından çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyledi.

  • Allan Saint-Maximin'in Meksika kulübü Club America ile sözleşmesi sona erdi.
  • Allan Saint-Maximin, çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını iddia etti.
  • Allan Saint-Maximin, Club America formasıyla 15 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.

Kiralık olarak formasını giydiği Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Al Ahli'ye geri dönen, buradan da ağustos ayında Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin'in, Meksika macerası da kısa sürdü.

MAXIMIN İLE YOLLAR AYRILDI

Meksika Ligi ekibi Club America, 28 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

MAXIMIN'DEN IRKÇILIK İDDİASI

Ayrılık haberinin gelmesinin ardından harekete geçen Maximin, çocuklarının ırkçı saldırılara maruz kaldığını iddia etti. Maximin, bir paylaşım yaparak ırkçılık yapan kişilere sert ifadeler kullandı.

Saint-Maximin'in açıklaması şu şekilde:

"Sorun teninizin rengi değil, düşüncelerinizin rengidir. Saldırıya uğruyorum, sorun değil, büyüdüm, saldırılara karşı savaşmayı öğrendim. Ama asla tolere edemeyeceğim tek bir şey var, o da çocuklarımın saldırıya uğraması!

Çocuklarımı korumak benim önceliğimdir ve onların geçmişleri veya tenlerinin rengi ne olursa olsun, saygı ve sevgi görmeleri için mücadele edeceğim. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri yoktur! İnsanların, her insanın benzersiz ve değerli olduğunu ve birbirimize saygı ve haysiyetle davranmamız gerektiğini anlamalarını istiyorum.

Çocuklarımın kendileri olabilecekleri, sadece yok etmek ve bölmek için yapılan saçma, anlamsız davranışlarla uğraşmak zorunda kalmayacakları bir dünyada büyümelerini istiyorum.

Bu yüzden, çocuklarımla uğraşmaya cesaret edenlere şunu söylüyorum: Bir hata yaptınız! Ben her zaman çocuklarımı korumak için mücadele edeceğim ve beni korkutacak hiçbir kişi veya tehdit yok. Bu dünyada beni korkutan tek kişi Tanrı'dır."

SEZON PERFORMANSI

Club America'DA 15 maçta süre bulan Maximin, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
