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Allan Saint-Maximin'in akrabası maçın önüne geçti

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon'u ağırladığı maçta, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin'in akrabası olduğu düşünülen bir taraftarın heyecanı dikkat çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mücadeleye damga vuran anlardan biri de sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Allan Saint-Maximin'in akrabası olduğu düşünülen bir taraftarın heyecanı dikkat çekti.

SON MAÇ DANİMARKA'DA

Bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, 7. hafta sonunda puanını 9'a yükseltti. Tek mağlubiyetini Beşiktaş'tan alan Lyon ise puanını 14 yaptı. Fenerbahçe, 8. ve son haftada Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galip ayrılarak play-off bileti almayı hedefliyor.

Allan Saint-Maximin'in akrabası maçın önüne geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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