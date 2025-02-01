Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi feshedildi. Fransız futbolcunun yeni adresinin Napoli olacağı öğrenildi.
Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
NAPOLİ'YE GİDİYOR
Sarı-lacivertlilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedildiği ve Napoli forması giyeceği öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Fransız futbolcunun takımdan ayrılması kesinleşti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Maximin, söz konusu mücadelelerde 3 gol attı ve 4 asist yapabildi.