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Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

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Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi feshedildi. Fransız futbolcunun yeni adresinin Napoli olacağı öğrenildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri dahil eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

NAPOLİ'YE GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinin feshedildiği ve Napoli forması giyeceği öğrenildi. A Spor'un haberine göre, Fransız futbolcunun takımdan ayrılması kesinleşti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Maximin, söz konusu mücadelelerde 3 gol attı ve 4 asist yapabildi.

Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Erdemir:

Acun nun otabanı ne oldu gördük otobanı solda gidiyordu hep birden yardımcı serite mi gecti ??????????

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

bu değil miydi yatırıp kaldıran

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