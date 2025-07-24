All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya

All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
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Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, MLS All-Star maçında forma giymedi. All-Star maçında oynamayan Messi, lig kurallarına göre ceza alabilir.

MLS'te 2025 All- Star maçı 4 gole sahne oldu. MLS forması giyen isimlerin oluşturduğu takım, Meksika Ligi oyuncularının bir araya geldiği Liga MX All-Stars takımını 3-1 mağlup etti.

MESSI MAÇA ÇIKMADI

Inter Miami'den Lionel Messi ve Jordi Alba, bu sabaha karşı oynanan maçta forma giymezken lig yönetimi, cezayla ilgili ilk olarak kulüple görüşeceklerini açıklamıştı.

All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya

GEÇEN SEZON SAKATLIĞINDAN DOLAYI MAÇI KAÇIRMIŞTI

Lionel Messi'nin lig kurallarını ihlal etmesinden dolayı 1 maç ceza alması bekleniyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezonki maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Daha önce Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de forma giydiği dönemde All-Star maçında oynamamış ve 1 maçlık ceza verilmişti.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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