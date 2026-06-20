Dusan Alimpijevic: Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine taşıdık / Haber eklendi

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, " Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine, en tepeye taşıdık. Kulübümüzdeki her bir bireyle gurur duyuyorum; yönetimimizle, teknik ekibimle, sağlık ekibimizle ve elbette her şeyden önce oyuncularımla" dedi.

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 77-75 mağlup oldu ve seriyi 3-1 kaybetti. Maçın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı Türkiye'de ve Avrupa'da zirveye taşıdıklarını aktaran Dusan Alimpijevic, "Üç yıl önce, ben buraya gelmeden önce birisi bana Beşiktaş ile 6 final oynayacağımızı, gelecek yıl için 7'nci finali planlayacağımızı ve büyük ihtimalle 3 de yarı final oynayacağımızı söyleseydi, herhalde inanmazdım. Ama işte buradayız; 6 final ve 3 yarı final ile Beşiktaş'ı Türk basketbolunun ve Avrupa basketbolunun zirvesine, en tepeye taşıdık. Kulübümüzdeki her bir bireyle gurur duyuyorum; yönetimimizle, teknik ekibimle, sağlık ekibimizle ve elbette her şeyden önce oyuncularımla" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'IN İYİLİĞİ İÇİN KENDİ GELECEKLERİNİ BİLE FEDA ETTİLER'

Oyuncularının yaptığı fedakarlıklardan bahseden Alimpijevic, "Bu, bizim bu üç yılda inşa ettiğimiz ve herkesin fark edebileceği bir şey. Bu takım sahada kaç kişi olursak olalım, ne olursa olsun asla pes etmez. ve durum sadece eksik olan o 4 oyuncudan ibaret değil. Çok az insan biliyor ki, oynamaya karar veren oyuncularımız arasında da yaklaşık 5 farklı sakatlık vardı. Yani takımları için oynamayı ve kendilerini feda etmeyi istediler. Şu an kadroda olan ve oynayan oyunculardan bahsediyorum. İnanın bana çok şey feda ettiler; Beşiktaş'ın iyiliği için kendi geleceklerini bile feda ettiler. Beşiktaş'taki her bir branşın, Beşiktaş ailesini nasıl temsil etmesi gerekiyorsa, biz de basketbol branşı olarak Beşiktaş'ı bu şekilde temsil ettik, bunu gösterdik. Son olarak, Fenerbahçe'yi şampiyonluklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. İyi bir iş çıkardılar ve bu seriyi kazandılar. Bizim de şanslarımız oldu ama ne yazık ki son anlarda enerjimiz tükendi. Söylediğim gibi, Saras harika bir koç, Avrupa'nın en iyilerinden biri ve o da harika bir iş çıkardı. Bu yüzden koçu da tebrik ederim" sözlerini sarf etti

'BU KULÜP YENİDEN EUROLEAGUE'DE YER ALABİLMEYİ UMUT EDEBİLECEK DURUMA GELDİ'

Dusan Alimpijevic, Beşiktaş'ın gelecek sezon Euroleague'de olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya ise, "Şunu söylemeliyim ki Euroleague adaylarından biri konumuna geldiysek, bu tamamen bu oyuncular sayesindedir. Bu yüzden bu oyuncuların önünde şapka çıkarıyorum, tüm takdir onlara ait. Onlar sayesinde, uzun yıllar sonra bu kulüp yeniden Euroleague'de yer alabilmeyi umut edebilecek bir konuma geldi. Yani, umut ediyoruz" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı