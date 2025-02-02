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Aliağaspor FK, Efeler 09 SFK'yı 3-0 Geçti

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TFF 3. Lig 18. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Efeler 09 SFK'yı 3-0 mağlup etti. Goller Mustafa Saymak, Mehmet Fuat Gölbaşı ve Muhammed Şahingöz'den geldi.

TFF 3. Lig'in 18. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Efeler 09 SFK'yı 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Nevzat Okat, Alp Osman Karaosmanoğlu, Arif Taşkın

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Kerem Paykoç, Hakan Demir (Hasan Çelik dk. 80), Muhammed Şahingöz (Mert Altınöz dk. 80), Mustafa Saymak (Oğuzhan Yıldırım dk. 68), Berke Bıyık, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun (Yusuf Erdem Gümüş dk. 72), Mehmet Fuat Gölbaşı (Mehmet Uysal dk. 72)

Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Mustafa Kocabaş, Hasan Berat Kayalı (Serhat Yeşilördek dk. 77 ), Sabutay Bayülken, Yiğithan Turhan, Emre Yıldırım, Muhammet Özvardar (Selahattin Enes Kılıç dk. 67), Hakan Can Durdu (Eren Akdemir dk. 67 ), Gökberk Efe, Burak Göksel (Ufuk Er dk. 57), Abdullah Soğucak

Goller: Mustafa Saymak (dk. 16) (Aliağaspor FK), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 25) (Aliağaspor FK), Muhammed Şahingöz (dk. 76) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Emre Yıldırım, Burak Göksel, Sabutay Bayülken, Abdullah Soğucak, Mustafa Kocabaş (Efeler 09 SFK), Oktay Kancı, Kerem Paykoç Muhammed Şahingöz, Kadir Kurt (Aliağaspor FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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