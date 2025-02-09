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Aliağa Taner Erol Spor Kulübü Ege Karate Ligi'nde 4. Oldu

Aliağa Taner Erol Spor Kulübü Ege Karate Ligi'nde 4. Oldu
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından Uşak'ta düzenlenen Ege Karate Ligi'nin ikinci etap müsabakalarında Aliağa Taner Erol Spor Kulübü, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile 4. sırada yer aldı. Başantrenör Taner Erol, bu başarıların sporcuların azimli çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Uşak ilinde düzenlenen 67 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Ege Karate Ligi'nin ikinci etap müsabakalarında Aliağa ilçesini temsil eden Aliağa Taner Erol Spor Kulübü 3 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ile 4. sırada yer aldı.

Ege Karate Ligi 2. Etap müsabakalarında 67 kulüpten 875 sporcu yarışırken, 8 Şubat Cumartesi günü Uşak Yeni Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Aliağa ilçesini temsil eden Aliağa Taner Erol Spor kulübü sporcular üstün performans göstererek toplam 8 madalya kazandı. Madalya sıralamasında Aliağa Taner Erol Spor Kulübü 67 kulüp içerisinde 4. olarak büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalardan sonrası açıklama yapan Başantrenör Taner Erol, "Bu başarılar, sporcularımızın azimli çalışmalarının ve disiplinli antrenmanlarının bir sonucudur. Gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadeleriniz kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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