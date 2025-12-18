Haberler

Petkimspor Avrupa'da kapıyı araladı

Güncelleme:
FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 98-75'lik skorla geçerek 2'de 2 yaparak çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti.

FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı evinde 98-75 gibi farklı skorla yenen Aliağa Petkimspor 2'de 2 yaparak çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı. Organizasyonda bu sezon ilk turda grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra Zaragoza, Dinamo Sassari ve Peristeri gibi Avrupa arenasının tecrübeli ekipleriyle eşleşen temsilcimiz rakip tanımadı.

N Grubu'na İtalya deplasmanındaki Sassari galibiyetiyle başlayan Petkim, ikinci maçta Zaragoza'yı özellikle son periyottaki 41 sayılık performansıyla 23 sayı farkla yenmeyi başarıp zirveye kondu. Petkimspor grupta liderliği ele geçirirken, Peristeri de yine 2'de 2 yapıp ikinci sırada yer aldı. Yunan rakibine 14 Ocak'ta konuk olacak Petkimspor kazanırsa çeyrek final oynamaya bir adım daha yaklaşacak. Grupta ilk iki sırayı alacak ekipler çeyrek finale kalacak. Avrupa arenasında ikinci yılını geçiren Petkim geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
