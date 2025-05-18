Aliağa Petkimspor, Play-In Yarışında Üzüntü Verici Bir Yenilgi Aldı

Aliağa Petkimspor, Play-In Yarışında Üzüntü Verici Bir Yenilgi Aldı
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Basketbol Süper Ligi'nde son maçında Bursaspor'a kaybeden Aliağa Petkimspor, Play-In şansını kaybetti ve sezonu 12 galibiyetle tamamlayarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini de kaçırdı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle son hafta öncesi Play-In oynama fırsatı ayağına kadar gelen Aliağa Petkimspor final niteğindeki son maçta evinde havlu atmanın üzüntüsünü yaşadı. Play-In yarışında çekiştiği Bursaspor'u konuk edip kazanması halinde rakibinin yerine finallere kalacağı maçı evinde taraftarının desteğine rağmen 95-86 kaybederek sezonu noktaladı.

Ligde 12 galibiyette kalan Petkimspor en büyük hedefi olarak belirlediği Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaçırdı. Petkim, yarın son hafta maçında 11 galibiyeti bulunan Merkezefendi Belediyesi Basket'in alacağı sonuca göre sezonu 11 veya 12'nci sırada tamamlayacak. İzmir ekibinin Avrupa arenasında yer alıp almayacağı FIBA ve diğer kulüplerin kararına göre belli olacak. Petkim bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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