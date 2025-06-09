Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın ile Anlaşma Sağladı

Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın ile Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, 3.5 yıldır takımın başında bulunan Burak Gören ile yollarını ayırarak, tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çıvgın, geçmişteki başarılarıyla bilinen bir isim olarak altyapıya da katkı sağlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde takımı 3.5 yıldır çalıştıran Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, Selçuk Ernak ve yabancı antrenörleri gündeme aldıktan sonra Özhan Çıvgın'la sözleşme imzaladı. Genel Menajer Levent Türknas'la bir araya gelen 46 yaşındaki antrenör, 2 yıllığına Aliağa temsilcisine imza attı. Antrenörlüğe 1999 yılında Darüşşafaka'da başlayan Çıvgın, Erdemirspor, Karşıyaka ve Akhisar Belediyespor'da görev yapıp, özellikle 2013-2018 ve 2020-2025 arasında kesintisiz 5'er sezon Büyükçekmece'yi çalıştırdı.

İstanbul ekibini yıllardır büyük bütçeli rakipleri arasında Süper Lig'de tutmayı başaran Özhan Çıvgın takımıyla bu sezonu 8'inci sırada tamamladı. Çıvgın'ın son yıllarda büyük atılım yapan Aliağa Petkimspor altyapısı ile de ilgileneceği öğrenildi. Kulüpten ise Özhan Çıvgın'ın imzasıyla ilgili, "Takımımızın yeni başantrenörü Özhan Çıvgın oldu. Tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın'ı ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.