Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın ile Anlaşma Sağladı

BASKETBOL Süper Ligi'nde takımı 3.5 yıldır çalıştıran Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, Selçuk Ernak ve yabancı antrenörleri gündeme aldıktan sonra Özhan Çıvgın'la sözleşme imzaladı. Genel Menajer Levent Türknas'la bir araya gelen 46 yaşındaki antrenör, 2 yıllığına Aliağa temsilcisine imza attı. Antrenörlüğe 1999 yılında Darüşşafaka'da başlayan Çıvgın, Erdemirspor, Karşıyaka ve Akhisar Belediyespor'da görev yapıp, özellikle 2013-2018 ve 2020-2025 arasında kesintisiz 5'er sezon Büyükçekmece'yi çalıştırdı.

İstanbul ekibini yıllardır büyük bütçeli rakipleri arasında Süper Lig'de tutmayı başaran Özhan Çıvgın takımıyla bu sezonu 8'inci sırada tamamladı. Çıvgın'ın son yıllarda büyük atılım yapan Aliağa Petkimspor altyapısı ile de ilgileneceği öğrenildi. Kulüpten ise Özhan Çıvgın'ın imzasıyla ilgili, "Takımımızın yeni başantrenörü Özhan Çıvgın oldu. Tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın'ı ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı diliyoruz" açıklaması yapıldı.