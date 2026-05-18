Haberler

Petkimspor gençlerde ikinci

Petkimspor gençlerde ikinci
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali'nde Karşıyaka'yı yarı finalde eleyen Aliağa Petkimspor, finalde Anadolu Efes'e 65-55 yenilerek ikinci oldu. Finali Bakan Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

BASKETBOL Gençler Ligi'nde İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda yarı finalde Karşıyaka'yı 111-72 mağlup eden Aliağa Petkimspor, finalde Anadolu Efes'e 65-55 yenilmekten kurtulamayarak ikinci oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan finali Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, TBF yönetim kurulu üyeleri ve NBA'deki milli basketbolcu Alperen Şengün de takip etti. Petkimspor, finali kaybetmesine rağmen Türkiye ikinciliğiyle gurur duydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar