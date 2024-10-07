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Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Güzel Başladı

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Güzel Başladı
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Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4'te 4 yaparak ve Süper Lig açılışında Darüşşafaka'yı 108-85 gibi farklı bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Başantrenör Burak Gören, takımın kazanma alışkanlığının devam ettiğini belirtti.

TARİHİNDE ilk kez yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne elemeler ve grup aşamasına 4'te 4 yaparak başlayan Aliağa Petkimspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında da evinde Darüşşafaka'yı 108-85 gibi farklı skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçı kazandıktan sonra grubunda Polonya ekibi King Szczecin'i deplasmanda yenen Petkimspor, lige de çok farklı başladı. 2021-2022 sezonundan beri 4 sezondur Aliağa'yla başarı grafiğini her geçen dönem yükselten Başantrenör Burak Gören, evlerinde yıllardır süren kazanma alışkanlıkları olduğunu söyledi. Gören, "İkinci yarıda tamamen domine ederek maçı kazandık. İlk galibiyet her zaman çok önemlidir. Aliağa'da yıllardır kazanma alışkanlığımız var. Bunu devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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