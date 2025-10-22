Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Petrolina AEK'ya Yenildi
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK ekibine 84-78 mağlup oldu.
C Grubu'da oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 39-36 önde tamamladı.
Petrolina AEK'da Jayveous Mckinnis 19, Aliağa Petkimspor'da ise Yannick Franke 20 sayıyla oynadı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor