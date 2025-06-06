Aliağa Petkimspor'da Antrenör Değişikliği: Yabancı İsimler Gündemde

Aliağa Petkimspor'da Antrenör Değişikliği: Yabancı İsimler Gündemde
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Süper Ligi'nde 4 sezon görev yapan Antrenör Burak Gören ile yollarını ayıran Aliağa Petkimspor, yeni çalıştırıcı arayışında yabancı antrenörleri gündemine aldı. Polonya Ligi'nde yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak ile anlaşma sağlanamadı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 4 sezondur takımda görev yapan Antrenör Burak Gören'le yollarını ayıran Aliağa Petkimspor'da ibre yabancı antrenöre döndü. İlk etapta Polonya Ligi'nde yılın antrenörü seçilen Selçuk Ernak'ı gündemine alan Petkim, tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşmadı. Ernak, Süper Lig'in yeni ekibi Trabzonspor'la söz kesti. Aliağa temsilcisi bunan üzerine yabancı antrenörleri gündemine aldı. Petkimspor'un yeni çalıştırıcısının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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