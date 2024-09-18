Aliağa Petkimspor, BCL Eleme Turu'nda Yarı Finalde

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen eleme turu maçlarında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72 yenerek yoluna devam eden Aliağa Petkimspor, yarın Fransız temsilcisi Cholet'le grup finali için karşılaşacak. Gloria Arena'daki maç saat 21.30'da başlayacak. Petkimspor, Cholet'i de elemesi halinde cumartesi günü PAOK - Oradea eşleşmesinin galibiyle BCL'de adını grup aşamasına yazdırmak için rakip olacak. İzmir ekibi rakibine yenilmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor