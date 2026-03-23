Haberler

Özhan Çıvgın: "Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı"

Özhan Çıvgın: 'Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, Bursaspor'u 91-82 mağlup ederek üst üste mağlubiyetlerin ardından önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Özhan Çıvgın, maçı değerlendirerek psikolojik açıdan zorlandıklarını ancak galibiyetin öz güvenlerini artırdığını belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, Bursaspor karşılaşmasının psikolojk açıdan zor bir maç olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 91-82 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu. Çıvgın, Aliağa için her zaman en iyisini yapmak adına çok çabaladıklarını belirterek, "Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı. Üst üste mağlubiyetlerin ardından öz güven açısından ve basketbolumuzu sahaya yansıtmamız adına önemli bir maçtı. Savunmada basit hatalar yapsak da maçı kazanma anlarında enerjimiz çok yüksekti. Daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yedi maçımız kaldı, hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Salona gelip bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Aliağa için her zaman en iyisini yapmak adına çok çabalıyoruz. Vereceğiniz destek ve öz güven ile daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

