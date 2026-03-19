Aliağa Petkimspor, Avrupa'ya veda etti
FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor, Sume Bilbao'ya 85-60 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşma Bilbao Arena'da gerçekleştirildi.
FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda İspanya ekibi Sume Bilbao'ya 85-60 olarak Avrupa'ya veda etti.
Salon: Bilbao Arena
Hakemler: Nemanja Nınkovic (Sırbistan) Roko Hordov, Mladen Lucic (Karadağ)
Surne Bilbao Basket: Jaworski 14, Hilliard 2, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 10, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko, Font 9, Lazarevic 6, Sylla 6, Mintegui
Başantrenör: Jaume Ponsarnau
Aliağa Petkimspor: Whittaker 6, Efianayi 12, Franke14, Blumbergs 2, Brown 7, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 4, Troy Selim Şav 1, Floyd 4, Flowers 7, Boran Güler 2, Yiğit Gökay Kaba 1
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1.? 'Periyot: 31-16
Devre: 52-28
3.' 'Periyot: 73-43 - İZMİR