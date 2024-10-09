Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarındaki İlk İç Saha Maçında Galip Geldi

Aliağa Petkimspor Avrupa Kupalarındaki İlk İç Saha Maçında Galip Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Filou Oostende galibiyetinin ardından kulübün tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadığını belirtti. Maçta 77-74 galip gelen takım, keyifli bir mücadelenin ardından büyük bir adım attı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Filou Oostende galibiyetinin ardından, "Kulüp olarak her geçen yıl daha da gelişiyoruz, bu akşam muhteşem taraftarlarımızın önünde tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık" dedi.

Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor ikinci maçında evinde ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 skorla yendi. Maçın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenör Burak Gören, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gören, "İlk olarak maçtan önce kulübümüz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu kulübümüz için tarihi bir maçtı, tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık. Bu yüzden maçtan önce hepimizin duygu yoğunluğu çok yüksekti. Kulüp olarak her geçen yıl daha da gelişiyoruz, bu akşam muhteşem taraftarlarımızın önünde tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık. Taraftarlarımız bizi müthiş desteklediler, onların da yardımıyla bugün kazandık. Rakibimiz Oostende'ye ve koçları Dario Gjergja'ya çok büyük saygı duyuyorum. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, çok iyi işleyen bir sistemleri var. Bu yüzden onlara büyük saygı duyuyorum. Bugün maçı iki taraf da kazanabilirdi. 11 kere skor eşitlendi, 12 kere ise üstünlük el değiştirdi. 10 serbest atış kaçırdık, bizim için gerçekten çok zor bir maçtı. Rakibimizin hakkını teslim etmemiz gerek, çok iyi savunma yaptılar ve çoğu kez bizi durdurdular. Kazandığımız için çok mutluyum, ileriye doğru büyük bir adım attık. Üst üste ikinci maçımızı kazandık, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptık. İlk kez katıldığımız bir organizasyonda iki maçımızı da kazandık, bu yüzden çok mutluyuz. Oyuncularımı, ekibimi ve taraftarlarımızı kutlarım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Basketbol Oostende Aliağa Yaşam Spor

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı

Halkın kanserden öldüğü mahallede test yaptılar, sonuç korkunç

 Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların gözü önünde hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Halkbank çöktü mü? Halkbank mobil uygulamada, internet şubesinde sorun mu var, problem ne? Karamürsel'de otobüste cinayet VİDEOSU yayınlandı mı? Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu? Karamürsel nerede, İstanbul'da mı, Kocaeli'de mi, hangi şehirde? Uşak Spor İnegöl Kafkas CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Uşak Spor İnegöl Kafkas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Tire 2021 FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Tire 2021 FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Silivrispor Nevşehir Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silivrispor Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.