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Aliağa Futbol Kulübü, Oğuzhan Yıldırım ile sözleşme imzaladı

Aliağa Futbol Kulübü, Oğuzhan Yıldırım ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, dış transferde 2'nci Lig ekibi Somaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı. İmza töreninde konuşan Oğuzhan Yıldırım, 'Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sorumluluklarımın farkındayım, çok çalışıp Aliağa Futbol Kulübü'nü layık olduğu yere çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf için de hayırlısı olsun, sonu şampiyonluk olsun. Allah utandırmasın' diye konuştu.

TFF 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, dış transferde 2'nci Lig ekibi Somaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.<İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı. İmza töreninde konuşan Oğuzhan Yıldırım, "Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sorumluluklarımın farkındayım, çok çalışıp Aliağa Futbol Kulübü'nü layık olduğu yere çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf için de hayırlısı olsun, sonu şampiyonluk olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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