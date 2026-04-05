Aliağa Futbol, Kırklarelispor'u Son Dakika Golüyle Mağlup Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 90+4'üncü dakikada Harun Kavaklıdere'nin golüyle 2-1 mağlup eden Aliağa Futbol, zirve takibini sürdürdü. Evinde 5-1 kaybederek 6 yıl sonra ilk iç saha mağlubiyetini aldığı Isparta 32 Spor karşılaşması sonrası Kırklareli deplasmanından 3 puanla dönen İzmir temsilcisi lider Bursaspor'la arasındaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Son 3 haftada Menemen FK, 68 Aksaray Belediye Spor (D) ve Bursaspor'la karşılaşacak sarı-siyahlılar tüm maçlarını kazanıp Bursaspor'un hata yapmasını bekleyecek. Deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanan Aliağa ekibi ligin ilk yarısında Bursaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Aliağa Futbol'da Erhan Kartal sarı kart cezalısı durumuna düştü.

