Aliağa Futbol, 2'nci Lig'e Nasırlı Şampiyon Olmanın Gururunu Yaşıyor

Aliağa Futbol, 2'nci Lig'e Nasırlı Şampiyon Olmanın Gururunu Yaşıyor
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Aliağa Futbol, 2'nci Lig'e namağlup şampiyon olarak yükseldi ve Marka Futbol Ödül Töreni'nde dört ödül kazandı. Başkan Turgay Mete 'Yılın Başkanı', Teknik Direktör Polat Çetin 'Yılın Teknik Direktörü', Hakan Demir ise 'Yılın Futbolcusu' ödüllerini aldı.

İZMİR,

2'nci Lig'e namağlup şampiyon olarak yükselme başarısı gösteren Aliağa Futbol, dört önemli ödüle layık görüldü. İstanbul Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde düzenlenen Marka Futbol Ödül Töreni'nde Aliağa temsilcisi, "3. Lig'de Yılın Takımı" seçildi. Başarılı sezonun ardından gelen bu anlamlı ödül, hem kulüp hem de Aliağalı taraftarlar adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Aliağa Futbol Başkanı Turgay Mete, "Yılın Başkanı" ödülünü Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Salih Bayraktar'ın elinden alırken, Teknik Direktör Polat Çetin ise, "3. Lig'de Yılın Teknik Direktörü" ödülünü Beşiktaş'ın efsane ismi Ali Gültiken'den teslim aldı. Sezon boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çeken Hakan Demir de, "3. Lig'de Yılın Futbolcusu" seçilerek önemli bir bireysel başarıya imza attı. Hakan Demir'e ödülünü tecrübeli Teknik Direktör Besim Durmuş takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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