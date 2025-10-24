Haberler

Aliağa FK, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu Ağırlıyor

Aliağa FK, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını sürdüren Aliağa FK, düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Yeni Malatyaspor ve 1461 Trabzon galibiyetleriyle 19 puana yükselip zirve yarışına ortak olan Play-Off hattında 4'üncü sıradaki Aliağa FK yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Profesyonel liglerde 3 sezondur evinde hiç yenilmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanacağız. Her maç zorlu geçecek. Biz ciddiyeti elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.