Haberler

Aliağa FK, Muşspor deplasmanında

Aliağa FK, Muşspor deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa FK, TFF 2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında yarın Muşspor'a konuk olacak.

Aliağa FK, TFF 2. Lig play-off 1. tur rövanş maçında yarın Muşspor'a konuk olacak.

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, play-off birinci turunda ligi üçüncü sırada bitiren Muşspor ile eşleşti. İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sezon aralarındaki dördüncü maç

Aliağa FK ile Muşspor, bu sezon biri play-off olmak üzere toplam üç kez karşı karşıya geldi. Muş'ta oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Aliağa FK rakibini 3-0 mağlup etti. Play-off turundaki ilk randevu da İzmir'de oynanırken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Böylece Aliağa FK, bu sezon Muşspor karşısında yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
Teleferik arızası 3 kişilik aileye kabusu yaşattı

Gökyüzünde kabus! 3 kişilik aileye ecel terleri döktüren arıza
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı