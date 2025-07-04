Aliağa FK, Kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu Kadrosuna Kattı

Aliağa FK, Kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu Kadrosuna Kattı
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2'nci Lig'e namağlup yükselen Aliağa FK, kaleci Kubilay Anteplioğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli kaleci, eski takımlarında önemli başarılar elde etti. Ayrıca, takım Ahmet Pekgöz ile sözleşme yeniledi.

2'nci Lig'e namağlup yükseldikten sonra transferde hızlı adımlarla güçlü bir kadro oluşturan Aliağa FK'da imzalar devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip son olarak kaleci Kubilay Anteplioğlu'nu kadrosuna kattı. İzmir ekibi 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kubilay daha önce Boluspor, Pendikspor, Kırklarelispor, Eyüpspor, Sarıyer, Fethiyespor ve 1461 Trabzon kulüplerinde forma giydi. Deneyimli kaleci, Eyüpspor ve Pendikspor'da 1'inci Lig, 1461 Trabzonspor ve Eyüpspor'da 2'nci Lig şampiyonluğu yaşadı. Aliağa ekibi daha önce son 2 yıldır kalesini koruyup namağlup şampiyonluğa büyük katkı yapan Ahmet Pekgöz'le de sözleşme yenilemişti. Öte yandan Aliağa FK'dan ayrılan Muhammed Raşit Şahingöz transferde 12 Bingölspor'a imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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