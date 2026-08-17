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Aliağa FK'da Köklü Değişim: 17 Transfer, 17 Ayrılık

Aliağa FK'da Köklü Değişim: 17 Transfer, 17 Ayrılık
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadrosunu neredeyse tamamen yeniledi. Teknik direktörlüğe Namet Ateş getirilirken, 17 yeni oyuncu transfer edildi, 17 oyuncuyla yollar ayrıldı. Gençleşme politikası izleyen İzmir temsilcisi, maliyetli isimlerle vedalaşıp genç ağırlıklı bir takım kurdu.

2'nci Lig temsilcisi Aliağa FK, geçen sezonki kadrosunda büyük değişime gitti. Transfer döneminde önce yıldız isimlerle anlaşan Aliağa, ardından gençleşme kararı alıp hem yeni isimlerin çoğuyla hem de geçen sezondan maliyetli oyuncularla yollarını ayırarak genç ağırlıklı takviyeler yaptı.

Sarı-siyahlılarda ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Çağdaş Çavuş'un yerine Namet Ateş getirildi. Yönetim, takım kadrosunu da yeniledi. İzmir ekibi şimdiye kadar 17 yeni transfer yaparken, 17 futbolcu yuvadan uçtu.

Aliağa FK, dış transferde Adnan Karahisar, Eren Tunalı, Birkan Yılmaz, Okan Derici, Batuhan Artarslan, Selim Ilgaz, Caner Cavlan, Mustafa Yıldırım, Sercan Demirkıran, Halil Yeral, Ali Emir Pervanlar, Ahmet Arslan, Adnan Aktaş, Saim Sarp Bodur, İzzet Furkan Malak, Furkan Yöntem ve Altar Han Hidayetoğlu ile anlaştı. Samet Karabatak ise kiralıktan takıma geri döndü.

Geçen sezon play-off oynayan kadrodan Ahmet İlhan Özek, Suat Kaya, Burak Süleyman, Emre Keskin, Oktay Kancı, Alberk Koç, Mertcan Açıkgöz, Harun Kavaklıdere, Veli Çetin, Göktuğ Yılmaz, Erhan Kartal, Koray Kılınç, Kubilay Anteplioğlu, Mustafa Saymak, Malik Karaahmet, Eray Akar ve Kaan Adar ile yollar ayrıldı. Yönetim ayrıca sportif direktör Erdem Özgenç'le de kısa bir süre görevde kaldıktan sonra vedalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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