Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderlikten 4. sıraya geriledi

Aliağa FK, İnegöl Kafkasspor'a 3-2 yenilip liderlikten 4. sıraya gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Aliağa FK, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'a 90+2'nci dakikada yediği golle 3-2 yenildi. Sarı-siyahlılar 21 puanda kalarak liderlikten 4'üncü sıraya geriledi ve bu hafta evinde 2'nci sıradaki Muşspor'u ağırlayacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve haftaya lider giren Aliağa Futbol, İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu maça kadar 5'te 5 yapıp zirveye kurulan sarı-siyahlılar öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Rakibine 90+2'nci dakikada yediği golle mağlup olan Aliağa FK, 21 puanda kalıp liderlikten 4'üncü sıraya geriledi. Aliağa FK, bu sezon deplasmanda Elazığspor'a da 5-0 kaybetmişti. Yarışta yara alan Aliağa FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden, 2'nci sıradaki Muşspor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı