Aliağa FK, İkinci Lig'e Hazırlanırken Muammer Sarıkaya'yı Kadrosuna Katıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa FK, 1. Lig'den orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ile prensip anlaşmasına vardı. Sarıkaya'nın kısa süre içinde imza atarak kampa katılması bekleniyor.

TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, şimdi de 1'inci Lig'den önemli bir takviye gerçekleştiriyor. İzmir ekibinin son olarak bonservisi 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'da olan orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ile ilgilendiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Iğdır FK'da geçiren 27 yaşındaki orta sahası ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Aliağa FK'da Muammer Sarıkaya'nın kısa süre içinde resmi imzayı atıp kampa katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

"Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.