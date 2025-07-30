Aliağa FK, İkinci Lig'e Hazırlanırken Muammer Sarıkaya'yı Kadrosuna Katıyor

TFF 2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, şimdi de 1'inci Lig'den önemli bir takviye gerçekleştiriyor. İzmir ekibinin son olarak bonservisi 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'da olan orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya ile ilgilendiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Iğdır FK'da geçiren 27 yaşındaki orta sahası ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Aliağa FK'da Muammer Sarıkaya'nın kısa süre içinde resmi imzayı atıp kampa katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor