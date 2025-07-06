Aliağa FK, Harun Kavaklıdere ile Kadrosunu Güçlendirdi

TRANSFER sezonunda yaptığı hamlelerle şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturan 2'nci Lig'in yeni ekibi Aliağa FK bir takviye daha gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak Vanspor'da forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan orta saha oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi kadrosuna dahil etti. Bodrum FK altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu, 12 Bingölspor, Antalyaspor, Menemen FK, Karacabey Belediyespor ve Serik Belediyespor formalarını da giydi. Geçen sezon Vanspor'la 40 resmi maça çıkan Harun 2626 dakika sahada kaldı. Harun, 40 karşılaşmada 11 gole imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor