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Aliağa FK, Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, Adnan Karahisar'ı kadrosuna kattı
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TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü, Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Adnan Karahisar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, transfer çalışmaları kapsamında genç forvet oyuncusu Adnan Karahisar ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer faaliyetlerini sürdüren Aliağa Futbol Kulübü, Beşiktaş altyapısında yetişen Adnan Karahisar'ı renklerine bağladı. Transferle ilgili sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısından yetişen genç forvet Adnan Karahisar'la 3 yıllık anlaşma sağladık. Adnan Karahisar'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Milli takım formasıyla alt yaş kategorilerinde 23 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Adana 01 Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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