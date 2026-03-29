Isparta 32 Spor: 1-5

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından zirve takipçisi Aliağa FK evinde Isparta 32 Spor karşısında şok bir yenilgi aldı: 1-5. Aliağa FK, lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla zirveye yaklaşma şansı elde etti. Ancak puan alamayan Aliağa FK, lider Bursaspor'un 4 puan gerisine düştü. Sarı-siyahlılar ayrıca 3 yıl sonra ilk kez evinde bir lig karşılaşmasını da kaybetti. Isparta 32 Spor, 25'inci dakikada Hasan Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hasan Kaya 33'üncü dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hız kesmeyen konuk takım 35'inci dakikada Ziya Alkurt'un golüyle farkı üçe çıkardı: 0-3. Hasan Kaya bu kez 37'nci dakikada sahne aldı ve attığı golle tabelayı 4-0'a getirdi. Gole doymayan Isparta temsilcisi 39'uncu dakikada Uğur Can'ın ayağından beşinci golü attı ve devreyi 5-0 önde tamamladı. Aliağa FK 47'nci dakikada Mertcan Açıkgöz ile farkı dörde indirse de sahadan 5-1 yenik ayrıldı. Aliağa FK 64 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korudu, Isparta 32 Spor ise 54 puana yükselerek Play-Off umutlarını tazeledi.

